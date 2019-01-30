بوتين: روسيا تعول على تشكيل البرلمان المولدوفي بعد الانتخابات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "روسيا مهتمة بتشكيل البرلمان المولدوفي بعد نتائج الانتخابات المقبلة"، مشيرا إلى أن "العلاقات الثنائية تعتمد عليه".
وخلال لقائه نظيره المولدوفي إيغور دودون، أوضح بوتين أنه "بالطبع، لسنا غير مبالين، بالطريقة، التي يتم بها تشكيل البرلمان في مولدوفا، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البرلمان يشكل حكومة البلاد، ويعتمد إلى حد كبير على كيفية تطور العلاقات الروسية - المولدوفية".
ولفت الرئيس الروسي إلى أنه كان على استعداد لمناقشة أية قضية سيطرحها نظيره دودون، خلال الاجتماع، مذكرا أن روسيا اتخذت قرارات إضافية بشأن الفواكه والخضروات المولدوفية ومنتجات النبيذ، التي ستكون سارية حتى نهاية آذار.
وشدد على "أننا سنعمل معا على كيفية سير هذا العمل وسنتخذ قرارا حول كيفية المضي قدما في هذا الاتجاه".
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