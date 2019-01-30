بوتين: روسيا تعول على تشكيل البرلمان المولدوفي بعد الانتخابات

أعلن الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ أن "​روسيا​ مهتمة بتشكيل البرلمان المولدوفي بعد نتائج ​الانتخابات​ المقبلة"، مشيرا إلى أن "العلاقات الثنائية تعتمد عليه".

وخلال لقائه نظيره المولدوفي إيغور دودون، أوضح بوتين أنه "بالطبع، لسنا غير مبالين، بالطريقة، التي يتم بها تشكيل البرلمان في ​مولدوفا​، مع الأخذ بعين الاعتبار أن البرلمان يشكل ​حكومة​ البلاد، ويعتمد إلى حد كبير على كيفية تطور العلاقات الروسية - المولدوفية".

ولفت الرئيس الروسي إلى أنه كان على استعداد لمناقشة أية قضية سيطرحها نظيره دودون، خلال الاجتماع، مذكرا أن روسيا اتخذت قرارات إضافية بشأن ​الفواكه​ والخضروات المولدوفية ومنتجات ​النبيذ​، التي ستكون سارية حتى نهاية آذار.

وشدد على "أننا سنعمل معا على كيفية سير هذا العمل وسنتخذ قرارا حول كيفية المضي قدما في هذا الاتجاه".