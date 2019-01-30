التحالف العربي يشن سلسلة غارات على اليمن

جدد طيران التحالف العربي غاراته على محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأشار المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" (الحوثيين) الى أن "طيران التحالف استهدف بعشر غارات مزارع شرق مديرية الجراحي جنوب شرقي الحديدة"، لافتاً الى أن "التحالف شن 4 غارات جوية على منطقة المعشور في مديرية السخنة شرق الحديدة".
وأوضح "تنفيذ طيران التحالف سلسلة غارات على منطقة الغاوية في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة، غربي اليمن".
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