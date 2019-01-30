التحالف العربي يشن سلسلة غارات على اليمن

جدد طيران ​التحالف العربي​ غاراته على محافظة ​الحديدة​ غربي ​اليمن​.

وأشار المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" (​الحوثيين​) الى أن "طيران التحالف استهدف بعشر غارات مزارع شرق مديرية الجراحي جنوب شرقي الحديدة"، لافتاً الى أن "التحالف شن 4 غارات جوية على منطقة المعشور في مديرية السخنة شرق الحديدة".

وأوضح "تنفيذ طيران التحالف سلسلة غارات على منطقة الغاوية في مديرية بلاد الطعام بمحافظة ريمة، غربي اليمن".