نتانياهو: الجيش الإسرائيلي مستعد للدفاع وأيضا لشن هجوم كاسح

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ أن "​الجيش الإسرائيلي​ مستعد للدفاع وأيضا لشن هجوم كاسح، ومستوى الاستعداد هنا جيد وكل المعدات الحربية جاهزة على أكمل وجه". وخلال جولة في مستودعات الطوارئ التابعة لفرقة الاحتياط "رأس الحربة"، لفت نتانياهو إلى أن "​القوات​ ستصل إلى ميدان المعركة بقوة كبيرة". وكان نتانياهو قد أوضح، أمس، أن "​إيران​ تشن هجمات يومية على إسرائيل، ونحن نصد تلك الهجمات"، مشيراً إلى "إيران تهددنا بطرق كثيرة وخلال الـ24 ساعة الماضية، أطلقت تهديدات بتدميرنا من خلال إطلاق ​صواريخ​ تضرب مدننا، ولا نتجاهل هذه التهديدات، لكنها لا تؤثر علينا لأننا نعلم قوتنا في الدفاع وفي الهجوم".

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