مسؤول ايراني: طهران حربا اقتصادية ونفسية وسياسية

أكد امام جمعة ​طهران​ المؤقت ​كاظم صديقي​ أن "​ايران​ تواجه في الظروف الراهنة حربا اقتصادية ونفسية وسياسية، وكل هذه الحروب انما يشنها الاعداء لاقتلاع سيادة الدين"، مشيراً إلى أن "البلاد تواجه في الظروف الراهنة حربا اقتصادية ونفسية وسياسية، وكل هذه الحروب يشنها الاعداء بهدف اقتلاع سيادة الدين".

وبيّن أن "القنوات والشبكات الغربية بصدد سلب التدين والولاء من الشعب وإنهم يبذلون قصارى جهودهم، واصفا الساحة اليوم بأنها أصعب بكثير من الحرب المفروضة"، مشيراً إلى "أننا ببركة صمود الشهداء وتضحياتهم، نحارب الكيان الصهيوني عند حدوده، ف​إيران​ الاسلامية لديها قواعد شعبية في مختلف انحاء ​العالم​، وهي تؤدي دور ام القرى اليوم".

ولفت إلى أن "ايران تحمل راية الاقتدار وجميع المستضعفين التواقين لسيادة الدين، يتخذون من ايران أسوة لهم".