أكد وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنه "عندما تتناقض وكالات الاستخبارات التابعة للرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مع ما يقوله هو وأتباع الحرب في إدارته والإسرائيليين عن إيران، عليه أن يستمع إلى ​الاتحاد الأوروبي​ و​الأمم المتحدة​ والمسؤولين الأميركيين السابقين طوال الوقت".

كانت هذه تفاصيل خبر ظريف: عندما تتناقض الإستخبارات مع ترامب عليه الاستماع للاتحاد الاوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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