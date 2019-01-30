مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

ذكرت وكالة "رويترز" أن مدير وكالة الطاقة الذرية أكد أن إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
وكانت مديرة وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية "سي آي أي" جينا هاسبل قد أكدت أن إيران ملتزمة حتى اللحظة الحالية ببنود الاتفاق النووي، لكنها تدرس خطوات لتخفيض هذا الالتزام والتراجع عنه.
بينما اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب المخابرات الأميركية بـ"السلبية والسذاجة" بالتعامل مع الخطر الإيراني، مشيراً إلى أن سلوك إيران قد تغير منذ أن أصبح رئيسا.
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