مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

ذكرت وكالة "رويترز" أن مدير وكالة ​الطاقة الذرية​ أكد أن ​إيران​ تنفذ التزاماتها بموجب ​الاتفاق النووي​ مع القوى الكبرى.

وكانت مديرة وكالة ​الاستخبارات الأميركية​ المركزية "سي آي أي" جينا هاسبل قد أكدت أن إيران ملتزمة حتى اللحظة الحالية ببنود الاتفاق النووي، لكنها تدرس خطوات لتخفيض هذا الالتزام والتراجع عنه.

بينما اتهم الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​المخابرات الأميركية​ بـ"السلبية والسذاجة" بالتعامل مع الخطر الإيراني، مشيراً إلى أن سلوك إيران قد تغير منذ أن أصبح رئيسا.