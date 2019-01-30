أكدت كتلة "الوسط المستقل" تمسكها بالصيغة اللبنانية رغم تعقيداتها، معتبرةً أنها "العامل الجامع لكل اللبنانيين بعيدا عن الاصطفافات الطائفية والمذهبية الضيقة، ومن هذا المنطلق تعتمد الكتلة نهج الوسطية"، مشيرةً إلى "ما يشاع من اجواء توحي بقرب تشكيل الحكومة الجديدة"، متمنيةً "أن تكون صحيحة وأن تنتهي عملية التشكيل في أسرع وقت بالنظر الى ما يسببه التاخير المتمادي في تشكيل الحكومة من شلل في البلد ومراوحة سلبية على الصعد كافة، حيث تم تحويل الانظار عن الاسباب الفعلية للتأخير، وهي مبهمة ،بطرح أسباب جانبية من باب مراضاة الخواطر ليس الا".
ودعت رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى "وضع النقاط على الحروف وحسم الموضوع، كما أعلن بنفسه يوم أمس،ووضع التشكيلة المناسبة بالتشاور والتفاهم مع فخامة رئيس الجمهورية، وعدم ترك الموضوع عرضة لتدخلات من هنا وهناك، ادت حتى الساعة الى مزيد من المماطلة والتاخير، وتجاوز صلاحيات الرئيس المكلف".
وشددت على أن "طرابلس في رأس سلم الأولويات لديها، وأنه بات لديها تصور كامل عن كل الحاجات والمطالب، وقد اطلعهم الرئيس ميقاتي على نتائج الاتصالات التي قام بها مع الصناديق العربية والدولية بشان تنفيذ مشاريع محددة لطرابلس والتنسيق بشانها مع مجلس الانماء والاعمار".
كانت هذه تفاصيل خبر الوسط المستقل: نتمنى أن تنتهي عملية تشكيل الحكومة في أسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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