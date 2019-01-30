"متحدون" يرحب بكل جهد بعيد عن الاستعراض للجم الفساد في الضمان الاجتماعي

رحّب تحالف متحدون في بيان صحفي "بأية خطوة فعلية لا تأخذ الطابع الاستعراضي بشأن ​مكافحة الفساد​ في ​الضمان الاجتماعي​ كائناً من كان القائم بها،" مذكراً وزير العدل بأن " تحالف متحدون كان أول من تصدى لهذا الملف وما يزال وكانت من أولى خطواته عرض الموضوع على الوزير جريصاتي من خلال مستشاره القاضي طانيوس صغبيني، لكن للأسف لم يلقَ ذلك أية آذان صاغية حينها بل على العكس قام النائب ​زياد أسود​ بتغطية عراب الفساد في الضمان سمير عون وسكرتيرته وديعة توما، على الرغم من تقدم التحالف بحقهما وأعوانهما عبر النيابتين العامتين التمييزية والمالية وقضاء التحقيق بأكثر من 7 دعاوى قضائية بتهم الفساد والاختلاسات التي أوصلت الضمان الاجتماعي إلى حافة الانهيار".

وحذّر التحالف "من تمادي أصوات ارتفعت مؤخراً يؤازرها بعض الإعلاميين بهدف الالتفاف على جهود (متحدون) لا سيما في ملفات الضمان ونفايات ​الكوستابرافا​ والبلديات كونها الأقوى والأفعل في مكافحة الفساد وملاحقة أصحابه بشكل لم يعتد عليه اللبنانيون لتجرده عن التبعيات السياسية بالكامل. كما يدعو التحالف جميع الصادقين في مكافحة الفساد إلى التعاون وتوحيد الجهود والتنافس الإيجابي في هذا المضمار، وخصوصاً بعد انضمام أعداد متزايدة من أفراد ومجموعات الحراك و​المجتمع المدني​ إلى صفوفه، الأمر الذي من شأنه نقل التصدي للفساد الحاصل إلى مستويات أكثر فعالية على المستوى الوطني ككل.