المتحدث باسم ماي: نحتاج للعمل سويا مع الاتحاد الأوروبي من أجل التوصل لاتفاق

لفت المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ إلى "أننا نحتاج للعمل سوياً مع ​الاتحاد الأوروبي​ من أجل التوصل لاتفاق يحظى بأغلبية البرلمان"، مشيراً إلى أن "​جبل طارق​ جزء من ​بريطانيا​ وهذا لن يتغير".

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