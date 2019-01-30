مصادر بيت الوسط للمنار: الحريري سيكون حاسما خلال الساعات المقبلة

أكدت مصادر "​بيت الوسط​" لقناة "المنار" أن "هناك إيجابية مستقرة ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ سيكون حاسما خلال الساعات المقبلة". فيما لفت مرجع كبير إلى أن "ما تحقق بشأن تمثيل "​اللقاء التشاوري​" جيد لكن ليس كافيا لإنجاز التشكيل حتى الآن".

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