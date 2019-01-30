العثور على جثة مواطن داخل منزله في حي الشراونة مصابة بطلق في الرأس

عُثر على المواطن م. ح. و. (70 عاما) جثة داخل منزله في ​حي الشراونة​ - ​بعلبك​، مصابة بطلق ناري في الرأس من سلاح صيد. وحضرت ​الأجهزة الأمنية​ والأدلة الجنائية وباشرت التحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة.

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