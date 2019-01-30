بهية الحريري استقبلت كارديل في زيارة وداعية

استقبلت رئيسة "كتلة المستقبل" النائب بهية الحريري في مكتبها في بيروت، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان برنيل داهلر كارديل في زيارة وداعية. وجرى التداول في اوضاع لبنان والمنطقة.
واثنت الحريري على جهود كاردل طيلة فترة توليها لمهامها في لبنان "التي كانت تجسد من خلالها دعم المجتمع الدولي للبنان وسيادته واستقراره".
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