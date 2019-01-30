بهية الحريري استقبلت كارديل في زيارة وداعية

استقبلت رئيسة "كتلة المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ في مكتبها في ​بيروت​، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في ​لبنان​ برنيل داهلر كارديل في زيارة وداعية. وجرى التداول في اوضاع لبنان والمنطقة.

واثنت الحريري على جهود كاردل طيلة فترة توليها لمهامها في لبنان "التي كانت تجسد من خلالها دعم ​المجتمع الدولي​ للبنان وسيادته واستقراره".