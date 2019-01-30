الحريري عرض وبيلينغسلي جهود لبنان لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال

استقبل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​، مساعد وزير ​الخزانة الأميركية​ لشؤون مكافحة تمويل ​الارهاب​ ​مارشال بيلينغسلي​، ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان ​إليزابيث ريتشارد​، وجرى عرض الأوضاع العامة المحلية والإقليمية، والجهود التي يقوم بها لبنان في مجال مكافحة ​تمويل الإرهاب​ وتبييض الأموال.

وكان الحريري استقبل النائبين السابقين ​مصطفى هاشم​ و​رياض رحال​، وعرض معهما شؤونا عامة ومطالب ​منطقة عكار​ وحاجاتها.