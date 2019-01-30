الحريري عرض وبيلينغسلي جهود لبنان لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال

استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلينغسلي، ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وجرى عرض الأوضاع العامة المحلية والإقليمية، والجهود التي يقوم بها لبنان في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال.
وكان الحريري استقبل النائبين السابقين مصطفى هاشم ورياض رحال، وعرض معهما شؤونا عامة ومطالب منطقة عكار وحاجاتها.
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