غلق بحيرة ناصر أمام حركة الصيد لمدة شهرين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - ( الخليج 365 )

قررت اللجنة الإشرافية العليا لتنمية بحيرة ناصر، غلق البحيرة أمام كافة أنشطة وأعمال الصيد خلال الفترة من 15 مارس وحتى منتصف مايو المقبلين، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات المشددة من الجهات الأمنية لمنع محاولات التهريب أثناء فترة الغلق.

ووافقت اللجنة - خلال اجتماعها الدورى، اليوم الأربعاء، برئاسة محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، على دراسة الجدوى الاقتصادية والقانونية لاستغلال مخازن المجمع السمكى بمدينة أبو سمبل السياحية وطرحه للاستثمار طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك من أجل تعظيم الاستفادة منها.

حضر الاجتماع الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، والدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة تنمية السد العالى، ومحمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى للثرورة السمكية، ورؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين

وأكد محافظ أسوان أن العام الحالي 2018 - 2019 سيشهد وصول الإنتاج السمكى حتى منتصف مارس القادم إلى 27 ألف طن بنسبة زيادة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما أنه مستهدف الوصل بالإنتاج إلى 35 ألف طن في عام 2020 من خلال تنفيذ حزمة الإجراءات المتعلقة بخطة تنمية البحيرة، مما سيساهم في تحقيق التوازن المطلوب وخفض أسعار جميع أنواع الأسماك بالأسواق المحلية.