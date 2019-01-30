استئناف محادثات التجارة بين واشنطن وبكين في البيت الأبيض

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن (أ ش أ)
استأنفت الولايات المتحدة والصين، اليوم الأربعاء، في البيت الأبيض، مفاوضاتهما التجارية الحساسة لإيجاد تسوية دائمة لخلافاتهما.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن الوفد الصيني يترأسه نائب رئيس الوزراء، ليو هي، الذي من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب في ختام المحادثات غدا الخميس ، أما الوفد الأمريكي، فيقوده الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر.
وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده لأن يكون الاقتصاد الصيني بحالة جيدة، ولكن ليس على حساب الشركات الأمريكية وخبراتها.
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