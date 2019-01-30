"إحنا معاك".. 31 مشردًا رفضوا "الرعاية" وأب يتبرأ من نجله بالبحيرة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن عمليات حصر ورصد المشردين بلا مأوى في الشوارع تفعيلا لمبادرة "إحنا معاك" استطاعت رصد 35 حالة بمعرفة فرق التدخل السريع في مركزي دمنهور وأبو حمص.

وأضاف محافظة البحيرة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن 31 حالة رفضت الإيداع في المؤسسات الاجتماعية، واستجابت 4 حالات للإقناع، منهم 3 مشردين بلا مأوى أودعوا بمؤسسة الدفاع الاجتماعي بالأبعادية، وطفل بلا مأوى من مركز أبو حمص أودع بمؤسسة البنين بالأبعادية.

وتابع البيان، أنه جرى تسليم 25 بطانية و26 وجبة جاهزة للحالات التي لم تستجب للفرقة، لحين إقناعهم، وتنوعت الحالات بين أطفال مشردين بلا مأوى ومسنين غير متزنين عقليًا ومعاقين".

وأشار البيان إلى أنه "من ضمن الحالات، مسن متسول مبتور الساقين، وأخرى لشاب من محافظة المنيا غير متزن عقليًا وجرى التواصل مع والده ورفض استلامه، ويجري التواصل مع فريق التدخل السريع المحلي في المنيا لاستلام الحالة ووضعها في إحدى المؤسسات المناسبة".

واختتم البيان، أنه "جرى العثور على حالة لمسن معاق، وتم توجيهه إلى إدارة الضمان والتأهيل للحصول على معاش تكافل وكرامة، والحصول على دراجة بخارية، وحالة أخرى لأم تعاني من ظروف مادية صعبة، جرى توجيهها لجمعية الأورمان للحصول على مساعدة مالية".