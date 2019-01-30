بي 2 بروكر تعزز عرض السيولة من خلال إطلاق 40 زوجاً إضافياً من...

-الأربعاء 30 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

ليماسول، قبرص-(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة "بي 2 بروكر"، وهي مزودة حلول السيولة والتكنولوجيا لسوق صرف العملات الأجنبية ("إف إكس") وقطاع العملات المشفّرة، عن إطلاق 40 زوجاً إضافياً من العملات المشفرة مقابل عقود الفروقات ("سي إف دي")، تضمّ جميع العملات المشفرة الرئيسية مثل "بيتكوين" ("بي تي سي") و"الريبل" مقابل جميع عملات النقد الإلزامي ("فيات") الرئيسية: الدولار الأمريكي، واليورو، والين الياباني، والجنيه الإسترليني. كما تشتمل عملية الإطلاق هذه على مجموعة من الأزواج الفريدة من نوعها بما في ذلك "بيتكوين" ("بي تي سي")، و"لايتكوين" ("إل تي سي")، والإيثيريوم ("إي تي إتش")، و"ريبل" ("إكس آر بيه")، و"بيتكوين كاش" ("بي سي إتش") مقابل "إكس إيه جي" (ذهب) و"إكس إيه يو" (فضة).

هذا وتعني الإضافات الجديدة أن "بي 2 بروكر" تقدم جميع العملات المشفرة الرئيسية مقابل جميع عملات النقد الإلزامي ("فيات") الرئيسية، فضلاً عن الذهب والفضة، مما يجعلها الأولى في القطاع التي تقدم عدداً من الأزواج على هذا المستوى.

وتجدر الإشارة إلى أن "بي 2 بروكر" تعتبر واحدة من أوائل الشركات المزودة للسيولة التي توفر السيولة في مجال عقود الفروقات ("سي إف دي") لصالح العملاء من المؤسسات، بحيث تقدم أعلى مستوى ممكن من الدعم. ومن المقرر أن تقوم الشركة قريباً بزيادة صندوق السيولة لديها لما يصل إلى 250 زوجاً، تشمل عملة مشفرة مقابل عملة مشفرة وعملة مشفرة مقابل السلع، بما في ذلك النفط والغاز، ومجموعة من عملات النقد الإلزامي ("فيات") الشائعة الأخرى مثل الفرنك السويسري ("سي إتش إف")، والدولار الكندي ("سي إيه دي")، والدولار الأسترالي ("إيه يو دي")، والدولار النيوزيلندي ("إن زد دي")، ودولار هونج كونج ("إتش كي دي")، والروبل الروسي ("آر يو بي)".

كما تقدم "بي 2 بروكر" أعمق مجموعة من العملات المشفرة وعقود الفروقات في السوق. ويبلغ متوسط حجم سجل الطلبات في المستويات الخمسة الأولى لسوق البيتكوين ("بي تي سي") 300 "بي تي سي"، و2 مليون "إكس آر بيه" لسوق الريبل وما يصل إلى 2000 "إي تي إتش" لسوق الإيثيريوم. وهذا يعني أنه بإمكان حتى العملاء الذين يتداولون بأحجام كبيرة القيام بذلك بسهولة، في حين سيتم تنفيذ العمليات في غضون أجزاء من الثانية.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت "بي 2 بروكر" أيضاً أنها قامت بزيادة فعالية العملات المشفرة وعقود الفروقات خاصتها إلى 1: 5، مما يوفر المزيد من الفرص لزيادة الأرباح المحتملة.

أما متوسط هوامش زوج البيتكون مقابل الدولار ("بي تي سي"/ "يو إس دي")، فهو حالياً أقل من متوسط الهامش في السوق، وأقل بكثير من متوسط الهامش المعتاد الذي يفرضه مزودون آخرون. ويتم تطبيق هوامش ضيقة في الأسواق لجميع منتجات التداول.

وأخيراً، أصبحت شركة "بي 2 بروكر" الآن قادرة على توفير الدولار الأمريكي أو اليورو أو أي عملة "فيات" وأي عملة رمزية ثابتة ("يو إس دي تي"، و"جي يو إس دي"، و"تي يو إس دي"، و"يو إس دي سي"، و"بي إيه إكس" التي تعادل جميعها 1 دولار أمريكي) كعملة أساسية، بالإضافة إلى العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين ("بي تي سي")، والإيثيريوم ("إي تي إتش")، و"ريبل" ("إكس آر بيه")، ما يسمح للمستخدمين اختيار أي عملة لتكون عملة قائمة على الفوارق من دون أي عمولة على خدمات الإيداع والسحب من أجل السيولة الهامشية.

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