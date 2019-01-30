إن تي تي تشارك في إم دبليو سي 2019 في برشلونة، أكبر معرض تجاري في...

طوكيو -الأربعاء 30 يناير 2019 [ ايتوس واير ]

(بزنيس واير): ستقوم شركة "نيبون تلغراف آند تلفون" (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز: TOKYO: 9432) ("إن تي تي")، وشركة "إن تي تي دوكومو" (المدرجة في بورصة طوكيو تحت الرمز TOKYO: 9437) ("دوكومو")، وشركات أخرى تابعة لـ "إن تي تي" بالعرض معاً في "إم دبليو سي 2019" في برشلونة وإسبانيا من يوم الإثنين الموافق في 25 فبراير ولغاية الخميس الموافق في 28 فبراير 2019.

وستقوم "إن تي تي" في جناح العرض "3 دي 31" من القاعة الثالثة بإطلاق أمثلة تمثيليّة وتطلعيّة عن التحول الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، التي تنشرها "إن تي تي" حول العالم (أمثلة من مجالات مختلفة في القطاع تحضيراً لعالم أكثر ذكاء). ومن خلال المعارض، بما في ذلك جلسة موسيقى بتقنيّات الفضاء الإلكتروني من الجيل الخامس "5 جي"، ستعرض "إن تي تي" منافع تقنيّات "5 جي" مثل معدلات البيانات العالية/ القدرات العالية، والكمون المنخفض، وكثافة الاتصال الكبيرة، التي تخطط "إن تي تي" لجعلها متاحة تجاريّاً في اليابان خلال عام 2020.

لمحة حول العروض الكبرى في جناح "إن تي تي"

1) حلول لتحقيق عالم ذكيّ

مدينة ذكيّة:

حلّ السلامة العامة لمدينة لاس فيجاس: نظام لتعقب الناس بالوقت الفعلي مطوّر بشكلٍ مشترك مع "باناسونيك"

عرض التنقليّة الذكيّة للتكنولوجيا يقدّم توجيهاً مثاليّاً عبر التعرف على تدفق الناس والمواصلات عبر الفئات وتوقعها في الفعاليّات الكبرى، وصورة عن التنقليّة كخدمة تمنح عمليات مثاليّة عبر دمج أنظمة تنقل مختلفة باستخدام هذه التقنيّات

المطار الذكي: أمثلة عن التفكير التطلّعي لتفتيش حقائب اليد باستخدام الذكاء الاصطناعي ومراقبة الحدود باستخدام تقنيّة التعرّف على الوجه.

الزراعة الذكيّة: مبادرات تستهدف معامل نباتيّة فعالة ومستدامة. وتقوم بتطبيق التعليم الآلي انطلاقاً من معرفة المزارعين ذوي الخبرة.

المصنع الذكي: تقنيّة تسمح ببثّ طويل المدى بالتزامن مع الحفاظ على الجودة المطبقة على معالجة الليزر المتطورة عبر مجانسة تقنيّة "إن تي تي" للألياف البصريّة الكريستاليّة الضوئيّة وتقنيّة "ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة" لمعالجة الليزر بطاقة عالية، بالإضافة إلى تقنيّات ذكيّة جديدة للمعامل، مما يخفض زمن التعطل.

2) عروض تقنيّة الجيل الخامس "5 جي"

جلسة موسيقى بتقنيّات الفضاء الإلكتروني من الجيل الخامس "5 جي"

أداء بالوقت الفعلي لأعضاء فرقة افتراضيّين على المسرح عن بعد

"موبايل سكوت" (مسرح ذكيّ يعمل بتقنيّة الفضاء الإلكتروني) بتقنيات "5 جي"

حلّ ابتكاري للسماح بالعلاج الطبي المتطوّر في بيئات مختلفة

"ديوراما ستيديوم"

منصّة واقع معزز لمشاهدة الرياضة قائمة على الحوسبة السحابية

البناء الذكي بدعم من تقنيات الجيل الخامس "5 جي" وإنترنت الأشياء

عمليات آليّة لاسلكيّة بدعم تقنيّة "5 جي" وإدارة للمواقع تقوم على إنترنت الأشياء للحصول على مواقع عمل آمنة وأكثر إنتاجية.

تقنيّة الجيل الخامس من "دوكومو"

مبادرات وتقنيّات وأجهزة من الجيل الخامس "5 جي"

3) غيرها

عرض مفهوم "لاسولف"، حاسوب جديد يحلّ المشاكل المستعصية من خلال استخدام خصائص الضوء

عرض مفهوم للحصول على عالم حيث يكون الناس قادرين على التفاعل بشكلٍ طبيعي مع البيئة

عرض تجربة جديدة لمشاهدي الرياضة باستخدام تقنيّة نقل تلخيص مقاطع الفيديو المحيطية، التي تقوم بتوليف ومزامنة البثّ لعدد من الصور بدقة "4 كيه" بالوقت الفعلي.

إطلاق وعرض التغطية العالميّة لمجموعة "إن تي تي".

وسيتمّ تأمين تفاصيل إضافيّة عبر موقع إلكتروني خاصّ:

الموقع الإلكتروني لمجموعة "إن تي تي" في "إم دبليو سي 19" في برشلونة:

http://www.ntt.co.jp/activity/mwc/en/

(المرجع) لمحة عن "إم دبليو سي 19" في برشلونة التواريخ من يوم الإثنين في 25 فبراير 2019 إلى الخميس في 28 فبراير 2019 المواقع "فيرا جران فيا" و"فيرا مونتجويك" (برشلونة، إسبانيا) الراعي الأساسي رابطة "جي إس إم إيه" عدد العارضين المتوقع أكثر من 2400 شركة عدد الزوار المتوقع أكثر من 100 ألف الموقع الإلكتروني الرسمي https://www.mwcbarcelona.com/

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