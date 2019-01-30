عباس: الانتخابات التشريعية ستجرى في القدس والضفة والقطاع

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة "ليتمكن المواطن الفلسطيني من اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع".

وأكد عباس، لدى استقباله في رام الله مسؤولين من روسيا، حرصه على "تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة في 2017، والذي نحن ملتزمون بتنفيذه".

وكان عباس أعلن في 22 يناير الماضي أن المحكمة الدستورية الفلسطينية قررت حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.

في الشأن السياسي، أكد عباس على "الرفض الكامل لما يسمى صفقة القرن وإننا لن نقبل بدور أميركي وحيد في أي عملية سياسية".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فرشينين تأكيده على موقف بلاده الداعم لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ودعم روسيا الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بالحرية والاستقلال.

وأكد فرشينين، إصرار روسيا على متابعة قضايا الشرق والقضية الفلسطينية، وكافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن روسيا مقتنعة بأنه لا حل سياسي في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية.

وتحدث فرشينين، عن دعوة موسكو للوفود الفلسطينية في محاولة لدعم وحدة الشعب الفلسطيني وتوحيد كلمته تحت قيادة عباس، ووفق سياسة منظمة التحرير الفلسطينية، وأن موسكو مستمرة بالتشاور مع عباس على كل خطوة سياسية هامة.

وبخصوص صفقة القرن، أكد أن روسيا متمسكة بالمبادئ الاساسية التي تحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني.