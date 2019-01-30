الرئيس الأفغاني يتهم باكستان بتوفير ملاذ آمن للإرهابيين

اتهم الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأربعاء، باكستان بتوفير ملاذ آمن لأنشطة الإرهابيين الذين ينفذون عمليات عبر الحدود.

وأضاف غني، خلال مؤتمر وطني في العاصمة الأفغانية كابول عن الشباب والسلام، أن "مفاتيح الحرب موجودة في إسلام آباد وكويتا وروالبندي".

وأكد أنه على النقيضمن ذلك، فإن "مفاتيح السلام في أفغانستان".

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