القبض على نائب روسي في البرلمان لاتهامه بارتكاب عدة جرائم قتل

جرى اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على نائب روسي في البرلمان لاتهامه بالمشاركة في ارتكاب عدة جرائم قتل.
وتم احتجاز النائب رؤوف ارشوكوف، الذي يمثل منطقة قراتشاي - تشيركيسيا بجنوب البلاد، التي تتاخم جورجيا، عقب أن قرر البرلمان رفع الحصانة البرلمانية عنه.
ويُتهم ارشوكوف بالتورط في جريمتي قتل مسؤولين بارزين عام 2010 في منطقة قراتشاي-تشيركيسيا، بالإضافة لارتكاب جرائم أخرى، وذلك بحسب بيان وكالة التحقيقات الروسية.
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