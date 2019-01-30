بوتين: موسكو تعتمد على تشكيل البرلمان المولدوفي بعد الانتخابات

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قال فلاديمير بوتين الرئيس الروسي، إن بلاده مهتمة بتشكيل البرلمان المولدوفي بعد نتائج الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية تعتمد عليه.
مع الأخذ بعين الاعتبار أن البرلمان يشكل حكومة البلاد، ويعتمد إلى حد كبير على كيفية تطور العلاقات الروسية — المولدوفية".
وأضاف الرئيس الروسي خلال لقائه نظيره المولدوفي إيغور دودون، اليوم الأربعاء "بالطبع، لسنا غير مبالين، بالطريقة، التي يتم بها تشكيل البرلمان في مولدوفا،
ولفت بوتين إلى أنه كان على استعداد لمناقشة أية قضية سيطرحها نظيره دودون، خلال الاجتماع، مذكرا
وأضاف بوتين بهذا الصدد "سنعمل معا على كيفية سير هذا العمل وسنتخذ قرارا حول كيفية المضي قدما في هذا الاتجاه".
ووصل الرئيس المولدوفي، إيجور دودون، إلى موسكو بزيارة رسمية، لبحث التعاون في المجال التجاري والاقتصادي والمجال الإنساني، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
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