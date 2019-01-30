العثور على جثة شاب فى وادي عيرين بتبوك

قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك بالسعودية، الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري انه وردهم بلاغ من مواطن يفيد فيه عن فقدان أحد أفراد عائلته والذي يبلغ من العمر 22 عاماً وذلك أثناء تنزهه بمركبته في وادي عيرين على طريق تبوك البديعة والذي يبعد

حوالي 20 كم عن مدينة تبوك.

وتم تحريك فرق البحث والإنقاذ وفور الوصول عثر على مركبته في حالة انقلاب جراء انجرافها من الوادي ولم يكن بداخلها أحد، فتم عمل خطة بحث شاملة ودعم الموقف بإسناد بشري

وآلي كذلك تم استدعاء المتطوعين في أعمال الدفاع المدني ونشر القوة التي روعي فيها المناطق المحتمل تواجده فاستمر حتى تم العثور على المفقود رحمه الله متوفياً على مسافة تقدر بـ 7 كيلومترات تقريباً من بداية نقطة البحث وانقلاب المركبة، حيث العثور عليه قرابة الساعة 1:30 دقيقة ظهر اليوم الأربعاء وتم تسليم الموقع للشرطة لاستكمال إجراءاتهم بحكم الاختصاص.