العثور على جثة شاب فى وادي عيرين بتبوك

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قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك بالسعودية، الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري انه وردهم بلاغ من مواطن يفيد فيه عن فقدان أحد أفراد عائلته والذي يبلغ من العمر 22 عاماً وذلك أثناء تنزهه بمركبته في وادي عيرين على طريق تبوك البديعة والذي يبعدحوالي 20 كم عن مدينة تبوك.
وتم تحريك فرق البحث والإنقاذ وفور الوصول عثر على مركبته في حالة انقلاب جراء انجرافها من الوادي ولم يكن بداخلها أحد، فتم عمل خطة بحث شاملة ودعم الموقف بإسناد بشري
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