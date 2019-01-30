السفارة الروسية بنيجيريا: تحرير البحارة الروس المختطفين في خليج غينيا

وكالات:

أكدت السفارة الروسية لدى نيجيريا، اليوم الأربعاء، عن إطلاق سراح البحارة الروس المخطوفين سابقا على يد قراصنة في مياه خليج غينيا بالمحيط الأطلسي.

وقال مصدر في البعثة الدبلوماسية لوكالة "نوفوستي" الروسية: "جميع البحارة الروس أطلق سراحهم. ومسألة عودتهم إلى أرض الوطن قيد البحث".

ووقع اختطاف البحارة الروس الستة ليلة الـ 2 من الشهر الجاري، في مياه خليج غينيا، حيث هاجم قراصنة ناقلة

الحاويات MSC Mandy، التي كان على متنها 24 شخصا، هم 23 روسياً ومواطن أوكراني.

وأورد رئيس نقابة البحارة الروسية، ألكسندر بودني، سابقا، أن القراصنة هاجموا الناقلة وهي تبحر على بعد 20 ميلا من سواحل بنين، واستولوا عليها لمدة 2,5 ساعة. وجاء في بيان النقابة أن حوالي 10 مسلحين صعدوا على

متن الناقلة، وتحدث ثلاثة منهم باللغة الإنجليزية، وهم الذين أعطوا الأوامر للآخرين. وبحسب البيان فقد بدأ الهجوم مدبرا جيدا.

وعامل القراصنة أفراد الطاقم معاملة قاسية، إذ ضربوا كل من حاول الاعتراض أثناء قيامهم بسلب البحارة ما كان لديهم من أشياء ثمينة، وإجبارهم على الانبطاح ورؤوسهم نحو الأسفل، لكن عددا من البحارة استطاعوا الاختباء في غرفهم منتظرين انتهاء الهجوم.

والأسبوع الماضي، أفاد منسق الاتحاد الدولي لعاملي المواصلات في روسيا، سيرغي فيشوف، بأن القراصنة طلبوا دفع فدية مقابل الإفراج عن المخطوفين.