القوات الإسرائيلية وكالات: هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلاً ببلدة سلوان جنوبي مدينة القدس المحتلة، وأخطرت بهدم آخر. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال هدمت منزل المواطن عيسى جعافرة للمرة الثانية، حيث كانت هدمته قبل ثلاثة أعوام وأعاد الاحتلال هدمت منزل المواطن عيسى جعافرة للمرة الثانية، حيث كانت هدمته قبل ثلاثة أعوام وأعادصاحبه بناءه.

وكانت قوات الاحتلال هدمت في وقت سابق من اليوم، بناية سكنية تعود للمواطن خالد المالحي في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة، تتكون من طابقين، بحجة البناء دون ترخيص.

كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تهدم منزلاً وتخطر بهدم آخر جنوب القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.