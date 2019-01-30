أعلن المكتب الإعلامي لحراك "رشحناك من أجل ليبيا اخترناك" المطالب بعقد الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية والداعم لترشيح الدكتور سيف الإسلام القذافي قائدا للمصالحة الوطنية الشاملة عن اختراق الحساب الرسمي التابع له وقددفعه ذلك إلي إنشاء حساب جديد.
ولفت المكتب الإعلامي، إلي عدم مسئوليته عن ماينشر من بيانات غير رسمية علي موقعه علي الإنترنت وكذلك حساباته
ودعا الحراك، الليبيين إلي الالتفاف حول حراك رشحناك المطالبة بعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها لاسترجاع هيبة وسيادة الدولة الليبية وكرامة مواطنيها.
وأكد الحراك استمرارهم في إنجاز أعمالهم في كافة المدن والقرى الليبية بتجهيزات عدة برامج إعلامية ميدانية.
كانت هذه تفاصيل خبر حراك رشحناك الداعم لسيف القذافي يحذر من البيانات المنشورة على صفحاته بعد اختراقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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