مقتل 12 شخصًا جراء السيول في السعودية

وكالات:

لقي 12 مواطنا سعوديا حتفهم جراء السيول التي ضربت المملكة، في وقت أوضح فيه المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، إنقاذ 271 شخصا آخرين.

وقال المركز في بيان له، إن "عدد الوفيات بلغ 12 حالة، منها 10 في منطقة تبوك، وفي المدينة المنورة حالة واحدة، والحدود الشمالية حالة واحدة، وجميع

حالات الوفاة كانت ناتجة عن جريان السيول".

وأضاف، أن "مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني في المناطق أنقذوا، من يوم الأحد وحتى صباح الأربعاء، 271 شخصا، منهم 21 بمنطقة مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة 52، وفي تبوك 140، وفي الجوف

32، وفي الحدود الشمالية 26، جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق".

وأكد الدفاع المدني السعودي تشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار في عدد من المناطق المتضررة.

وأهاب المركز الإعلامي بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر وعدم التواجد في مواقع جريان السيول والأودية، أو الخروج للنزهات البرية في مجاري الأودية والسيول والابتعاد عن المناطق المعرضة لتجمع الأمطار الغزيرة، وعدم السباحة في المستنقعات المائية التي تشكلت بسبب الأمطار والسيول.