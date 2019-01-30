النواب العراقي: متجهون لتعزيز الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والدولي

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قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن العراق متوجه إلى تعزيز الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والدولي وفق المصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادلة؛ من أجل دفععجلة الإعمار والاستقرار بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال الحلبوسي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن حرب
وشدد رئيس البرلمان العراقي على أهمية استقطاب الكفاءات والعقول العراقية الموجودة في الخارج؛ للاستفادة منها داخل البلاد في المجالات كافة.
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