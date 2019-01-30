النواب العراقي: متجهون لتعزيز الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والدولي

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي

وكالات:

قال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن العراق متوجه إلى تعزيز الانفتاح على المحيط العربي والإقليمي والدولي وفق المصالح المشتركة واحترام السيادة المتبادلة؛ من أجل دفع

عجلة الإعمار والاستقرار بعد الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي.



وقال الحلبوسي - في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن حرب

العراقيين مع (داعش) وتضحياتهم ضد التنظيم الإرهابي المتطرف نتج عنها توحد الجميع وتكاتفهم مما أدى إلى انحسار الصوت الطائفي".



وشدد رئيس البرلمان العراقي على أهمية استقطاب الكفاءات والعقول العراقية الموجودة في الخارج؛ للاستفادة منها داخل البلاد في المجالات كافة.