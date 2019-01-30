مقتل 10 من عناصر الحوثي في حجة اليمنية

عناصر من الحوثيين

وكالات:

لقي 10 من عناصر مليشيا الحوثي مصرعهم وأصيب آخرون، خلال قصف مقاتلات التحالف العربي مواقع الميليشيات الحوثية في منطقة (الجوه بقريات) البوابة الشرقية لمديرية كشر حجور في حجة.

وذكرت قناة " العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن قبائل تابعة لحجور في حجة اليمنية، أمهلت ميليشيات الحوثي، 12 ساعة للانسحاب من مديرية أفلح

الشام ورفع نقاطها ومغادرة المنطقة ورفع الحصار عن القبائل في مديرية كشر المجاورة.



وكانت قبائل "حجور" اليمنية قد دعت، في وقت سابق، أبناء حجة للتصدي بحزم للتصعيد الحوثي شمال شرق المحافظة، وذلك عقب مقتل 21 مسلحا من الطرفين وإصابة العشرات.



وأطلقت قبائل حجور شمال غربي محافظة حجة الحدودية اليمنية، الخميس الماضي، نداء استغاثة لتحالف دعم الشرعية لدعمها في مواجهة هجوم شنته ميليشيات الحوثي الانقلابية ضد قبيلة العبيسة التابعة لحجور في مديرية كشر، مستخدمة الصواريخ والمدفعية الثقيلة.



وتفرض ميليشيات الحوثي حصارا خانقا على قبائل حجور منذ سبتمبر الماضي، حسبما أفادت مصادر محلية، في محاولة إخضاعها، وتنتشر قبائل حجور في أكثر من 10 مديريات بمحافظة حجة وتتكون من 200 ألف نسمة تقريبا.