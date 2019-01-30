ترامب يؤكد دعمه البرلمان الفنزويلي المعارض

رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو

وكالات:

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا برئيس البرلمان المعارض الفنزويلي خوان جوايدو واتفق معه على مواصلة التواصل من أجل "دعم استقرار فنزويلا".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ترامب اتصل بغوايدو "لتأكيد دعمه القوي لنضال فنزويلا من أجل استعادة الديمقراطية".

وأضافت أن ترامب "هنأ غوايدو بتوليه مهام الرئاسة"، واتفق معه على مواصلة الاتصالات المنتظمة "لدعم عودة فنزويلا إلى الاستقرار وعودة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

من جانبه، أعرب جوايدو في تغريدة على موقع "تويتر" عن امتنانه لترامب على الاتصال الهاتفي هذا، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي "أكد

دعمه الكامل لجهودنا الديمقراطية والتزامه بتقديم مساعدات إنسانية واعتراف إدارته برئاستنا".

يذكر أن الولايات المتحدة اعترفت بخوان غوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا بعد أن أعلن يوم 23 يناير توليه مهام الرئاسة في البلاد في أعقاب الانطلاق الرسمي لولاية جديدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رفضتها المعارضة الفنزويلية ولم تعترف بها واشنطن وعدد من دول المنطقة.

واعتبرت السلطات الفنزويلية خطوات المعارضة محاولة الانقلاب على الشرعية واتهمت واشنطن بالوقوف وراءها.