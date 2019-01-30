روسيا تؤكد: وزراء "أوبك" لم يناقشوا الوضع في فنزويلا

وكالات:

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء أن وزراء مجموعة (أوبك+) لم يناقشوا الوضع في فنزويلا، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لا يرى أي حاجة لمثل هذه المناقشات.

وقال نوفاك - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لم نناقش الوضع في فنزويلا، كما ترون فإن الأسواق هادئة الآن، عمليا، لا توجد

تقلبات؛ وإن وُجدت فهي ضئيلة، الجانب الروسي لا يرى حاجة لعقد اجتماع استثنائي لـ(أوبك +)".



وأضاف أن روسيا قلصت إنتاج النفط خلال شهر يناير بواقع 50 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع شهر أكتوبر عام 2018.