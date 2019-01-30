أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء أن وزراء مجموعة (أوبك+) لم يناقشوا الوضع في فنزويلا، مشيرًا إلى أن الجانب الروسي لا يرى أي حاجة لمثل هذه المناقشات.
وقال نوفاك - في تصريح أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "لم نناقش الوضع في فنزويلا، كما ترون فإن الأسواق هادئة الآن، عمليا، لا توجد
وأضاف أن روسيا قلصت إنتاج النفط خلال شهر يناير بواقع 50 ألف برميل يوميا بالمقارنة مع شهر أكتوبر عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تؤكد: وزراء "أوبك" لم يناقشوا الوضع في فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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