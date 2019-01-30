كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الملك الأردني يؤكد لوزراء الخارجية العرب أهمية التنسيق المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجرى خلال لقاء الملك مع وزراء الخارجية التأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط الأردن مع أشقائه العرب، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم نتائج اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية بنتائج مثمرة.
وتناول اللقاء أيضاً القضية الفلسطينية، حيث شدد العاهل الأردني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحمل الملك وزراء الخارجية تحياته إلى قادة دولهم الشقيقة، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوب بلادهم المزيد من التقدم والازدهار.
وحضر اللقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار الملك، مدير مكتبه.
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان إن "وزير الخارجية أيمن الصفدي التقى نظيراءه من الإمارات والسعودية والكويت والبحرين ومصر".
وأوضحت الوزارة أن الزيارة تأتي في سياق مشاركة الوزراء في اللقاء التشاوري الذي سيعقد غداً الخميس في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت.
وقالت مصادر للوكالة إن "الموضوع الأبرز الذي ستتم مناقشته خلال الاجتماع هو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى أزمات المنطقة".
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