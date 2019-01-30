كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 حوثيين بكمين في باقم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 8 من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الأربعاء، في كمين نفذه الجيش اليمني، بمديرية باقم شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد.

واستدرجت قوات الجيش، مجموعة من الميليشيات، باتجاه مزهر شرقي مديرية باقم، قبل أن تباغتها بهجوم مفاجئ، وفق ما أفاد موقع سبتمبر نت، اليوم الأربعاء.

وأسفر الكمين عن مصرع 8 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقمين وعيار 14.5 تابعة لها.