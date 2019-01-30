كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 8 حوثيين بكمين في باقم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفر الكمين عن مصرع 8 من عناصر الميليشيات، وإصابة آخرين، بالإضافة إلى تدمير طقمين وعيار 14.5 تابعة لها.
وشنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية استهدفت بها مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي الانقلابية في المديرية ذاتها، وكبدتها خسائر كبيرة في العدد والعدة.
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