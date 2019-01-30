كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس: الانتخابات ستجري في الضفة وغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستجري في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية، مشدداً على حرصه على تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.

وقال عباس، خلال استقباله لمسؤولين روسيين في مقر المقاطعة برام الله، إن "هذه الانتخابات ستجرى في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، ليتمكن المواطن الفلسطيني من اختيار من يمثله عبر صناديق الاقتراع".

وأضاف عباس، "نؤكد حرصنا الكامل على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة الذي وقع في 2017، والذي نحن ملتزمون بتنفيذه".

وبدأت حركة فتح، اليوم الأربعاء، مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد استقالة الحكومة الحالية، حيث أن إجراء انتخابات تشريعية هي من أول المهام التي ستشرف الحكومة الجديدة على تنفيذها.

وفي سياق منفصل، جدد الرئيس الفلسطيني رفضه الكامل لما يسمى بـ"صفقة القرن"، ورفض القبول بدور أمريكي وحيد في أي عملية سياسية مقبلة بين إسرائيل والفلسطينيين.