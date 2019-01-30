كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عباس: الانتخابات ستجري في الضفة وغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف عباس، "نؤكد حرصنا الكامل على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، وذلك من خلال التنفيذ الدقيق لما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة الذي وقع في 2017، والذي نحن ملتزمون بتنفيذه".
وبدأت حركة فتح، اليوم الأربعاء، مشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة بعد استقالة الحكومة الحالية، حيث أن إجراء انتخابات تشريعية هي من أول المهام التي ستشرف الحكومة الجديدة على تنفيذها.
وفي سياق منفصل، جدد الرئيس الفلسطيني رفضه الكامل لما يسمى بـ"صفقة القرن"، ورفض القبول بدور أمريكي وحيد في أي عملية سياسية مقبلة بين إسرائيل والفلسطينيين.
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