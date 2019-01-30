كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا: إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في باستيا بجزيرة كورسيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، منذ قليل، في خبر عاجل لها، إصابة 5 أشخاص بإطلاق نار في باستيا بجزيرة كورسيكا الفرنسية. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقا....

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