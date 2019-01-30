كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إسرائيلي: كادت أن تحصل كارثة بحرب 2014 في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل الإكتروني الإسرائيلي "واللا"

، صباح اليوم، الأربعاء، أن نفتالي بينيت، رئيس حزب "اليمين الجديد"، قد شن هجوما لاذعا ضد كل من رئيس الأركان السابق، الجنرال بيني جانتس، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشي بوجي يعالون،

معتقدا أن سلوك الاثنين خلال حرب 2014، حرب "الجرف الصامد"، في غزة، كاد أن يؤدي إلى كارثة حقيقية على إسرائيل.