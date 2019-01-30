كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير إسرائيلي: كادت أن تحصل كارثة بحرب 2014 في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح بينت أن كل من الجنرالين، جانتس ويعالون، عارضا بشدة الدخول في عملية برية لتدمير أنفاق حركة "حماس" الهجومية في قطاع غزة.
وأضاف بينت "لو أننا في الكابنيت السياسي الأمني وافقنا على مطالب غانتس ويعلون عام 2014، لاستيقظت إسرائيل على كارثة مفجعة في النقب الغربي، كخطف عشرات الإسرائيليين إلى قطاع غزة، ووقوع مئات القتلى في عمليات إرهابية لم تشهد إسرائيل مثيلاً لها من قبل"، على حد قوله.
وأشار الموقع العبري إلى أن تصريحات الوزير نفتالي بينيت جاءت على هامش هجومه على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على هامش الحديث عن الانتخابات البرلمانية، الكنيست، المقرر إجراؤها في التاسع من أبريل المقبل.
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