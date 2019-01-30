التشكيلة الرسمية للرجاء أمام الدفاع الجديدي

كشف يوسف السفري، المدرب المؤقت لفريق الرجاء الرياضي، قبل قليل، عن تشكيلته الرسمية التي ستخوض مباراتها أمام الدفاع الحسني الجديدي، لحساب الأسبوع 15 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم.

وأجرى السفري بعض التغييرات على الـ 11 إسما الذين سيلاقون فارس دكالة، على أرضية ملعب العبدي، أبرزها إعادة اللاعب محمود بنحليب إلى الرسمية، بعد غيابه خلال المواجهات الأخيرة، بسبب قرارات المدرب السابق خوان كارلوس غاريدو.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية: