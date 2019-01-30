“الماضي لا يموت” و”الشبيه”.. الوالي يكشف لـ”اليوم24″ تفاصيل عملين رمضانيين من بطولته

كشف الممثل، رشيد الوالي، لـ”اليوم24″، تفاصيل عملين فنيين، يشارك في بطولتهما، ويعرضان، شهر رمضان المقبل، وهما مسلسل “الماضي لا يموت”، والفيلم الكوميدي “الشبيه”.

وقال الوالي إن مسلسل “الماضي لا يموت” يجسد قصة أسرة تؤدي ثمن خطأ مر عليه أكثر من 30 سنة، ويشارك في بطولته كل من فاطمة خير وسارة بيرليس، وسعيد آيت باجة، وأحلام الزعيمي، وفاتي جمالي.

وأشرف على إخراج المسلسل المخرج هشام الجباري، وصورت أحداثه في مدينة الدارالبيضاء ويرتقب عرضه على القناة الأولى.

وأضاف الوالي في حديثه لـ”اليوم24″، أنه سيشارك في بطولة فيلم كوميدي بعنوان “الشبيه”، يحكي قصة شقيقين، تفرق بينهما الأيام، قبل أن يلتقيا، ولكل منهما ظروفه الخاصة، وتؤدي الظروف المأساوية، التي يلتقيا فيها إلى التقرب من بعضهما بعض واكتشاف مجموعة من الأمور المشتركة.

يذكر أن رشيد الوالي صنف، أخيرا، ضمن أكثر 10 شخصيات شهرة، ومحبة لدى الجمهور المغربي في حفل خاص بشركات الإشهار، يحمل اسم “les impériales”.