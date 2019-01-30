توصل رؤساء الفرق البرلمانية صباح اليوم الأربعاء، بمراسلة من رئيس مجلس النواب، يدعو من خلالها، إلى المساهمة في حملة للتبرع بالدم.
وقال المالكي في المراسلة، إن المجلس سينظم حملة للتبرع بالدم، بداية الأسبوع المقبل، ودعا أعضاء المجلس والموظفين إلى المساهمة فيها.
ودعا رئيس المجلس إلى التعبئة قصد المساهمة في هذه العملية النبيلة، لـ”المساهمة في تعزيز المخزون الوطني من الدم البشري، وبالتالي إنقاذ أرواح العديد من المواطنين المحتاجين لهذه المادة الحيوية”.
وستعطى الانطلاقة الرسمية لحملة التبرع بالدم داخل البرلمان، صباح يوم الإثنين المقبل، وتستمر عملية التبرع ثلاثة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمانيون مطالبون بالتبرع بدمائهم للمغاربة..لمدة 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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