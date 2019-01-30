اعتقال مُشرع روسي والتهمة: اغتيال سياسيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت السلطات الروسية، اليوم الأربعاء، عضو مجلس الشيوخ، رؤوف أراشوكوف، من مقر البرلمان، بتهمة الضلوع في جريمتي قتل، وذلك وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

وقال المحققون إن أراشوكوف متهم بالضلوع في قتل شخصين في عام 2010 وبجرائم أخرى.

وجرى اعتقال أراشوكوف، عضو المجلس عن جمهورية كاراتشاي شتركيسيا القوقازية، خلال جلسة برلمانية، علمًا بأنه سبق ونفى التهم الموجهة له.

وجاء في وكالة الأنباء "ريا نوفوستي" أن عضو مجلس الشيوخ الروسي فقد الحصانة البرلمانية التي كان يتمتع بها. ونقلت الوكالة عن مصادر لم تسمها أنه اعتقل خلال الجلسة البرلمانية، حتى لا يفلت من السلطات.

ويشتبه المحققون بأن عضو مجلس الشيوخ البالغ من العمر 32 عاما ضالع في عمليتي قتل مدفوعتي الأجر.

وتتمحور الجريمة الأولى حول قتل زعيم المنظمة الشبابية، أصلان زوكوف، بجريمة إطلاق نار وقعت في عام 2010، بعدها بشهرين قتل مستشار رئيس تشيرتشيسكيا، فرال شبخوزوف، بعد تعرضه للضرب.

ويقول المحققون إن أراشوكوف ضالع أيضا في جرائم أخرى. وقد تحدثت وسائل الإعلام في أيلول/ سبتمبر الماضي أن شبهات المحققين تعتمد على ثلاثة شهود اتهموا أراشوكوف، بضلوعه المباشر بارتكاب الجرائم.

ويتهم عضو مجلس الشيوخ أيضا بتزوير وثائق مكنته من أن يصبح عضوا في البرلمان عام 2016.