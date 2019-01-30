ترامب يتصل بغوايدو ويعلن دعمه لعودة فنزويلا إلى الاستقرار

الخليج 365/ بغدادأعلن البيت الأبيض، الاربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا برئيس البرلمان المعارض الفنزويلي خوان غوايدو واتفق معه على مواصلة التواصل من أجل "دعم استقرار فنزويلا".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن ترامب اتصل بغوايدو "لتأكيد دعمه القوي لنضال فنزويلا من أجل استعادة الديمقراطية".

وأضافت أن ترامب "هنأ غوايدو بتوليه مهام الرئاسة"، واتفق معه على مواصلة الاتصالات المنتظمة "لدعم عودة فنزويلا إلى الاستقرار وعودة العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وفنزويلا".

