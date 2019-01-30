مصرع 12 شخصاً بسبب السيول في السعودية

الخليج 365/ بغدادلقي 12 مواطنا سعوديا حتفهم جراء السيول التي ضربت المملكة، في وقت أوضح فيه المركز الإعلامي بالمديرية العامة للدفاع المدني، إنقاذ 271 شخصا آخرين.

وقال المركز في بيان له، إن "عدد الوفيات بلغ 12 حالة، منها 10 في منطقة تبوك، وفي المدينة المنورة حالة واحدة، والحدود الشمالية حالة واحدة، وجميع حالات الوفاة كانت ناتجة عن جريان السيول".

وأضاف، أن "مراكز القيادة والتوجيه بمديريات الدفاع المدني في المناطق أنقذوا، من يوم الأحد وحتى صباح الأربعاء، 271 شخصا، منهم 21 بمنطقة مكة المكرمة، وفي المدينة المنورة 52، وفي تبوك 140، وفي الجوف 32، وفي الحدود الشمالية 26، جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق".

