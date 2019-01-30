الدفاعات السعودية تعترض وتدمر طائرة بدون طيار حوثية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، الأربعاء، تدمير طائرة حوثية بدون طيار باتجاه الأعيان المدنية، بمدينة ابها السعودية.



وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إنه وفي تمام الساعة (15:42) بتوقيت المملكة العربية السعودية، رصدت منظومة الدفاع الجوي الملكي السعودي جسماً غير معرّف باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (أبها) وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

وذكر العقيد المالكي أنه من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة دون طيار معادية حوثية بخصائص ومواصفات (إيرانية) .



واختتم العقيد المالكي تصريحه بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف تحذر وبأشد العبارات المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من استهدافها للأعيان المدنية والمدنيين، وأن استخدامها لأساليب إرهابية في الهجوم الانتحاري سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.