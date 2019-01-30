شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمني يبحث مع ممثل «الصحة العالمية» ترتيبات الجسر الجوي الطبي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني)

بحث وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، اليوم (الأربعاء)، مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى اليمن ألطاف موساني، الترتيبات الخاصة بإطلاق الجسر الجوي الطبي الخاص بنقل المرضى للعلاج في الخارج.

ووفقا لموقع وزارة الخارجية اليمني، استعرض الوزير اليماني جوانب الدعم المقدم من منظمة الصحة العاليمة لليمن في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة وعلى وجه الخصوص دعم قطاع الصحة، مؤكداً أهمية تنسيق المنظمة مع الجهات المعنية في الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن لوضع الخطط الضرورية لإنعاش القطاع الصحي، مجدداً حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لكافة المنظمات.

من جانبه، أكد ممثل منظمة الصحة العالمية أنه سيعمل من خلال مكتب المنظمة في اليمن وبالتنسيق مع الحكومة اليمنية والمانحين الإقليميين والدوليين على بذل المزيد من الجهود للحد من تدهور القطاع الصحي ورفع قدرات الوحدات الصحية والمستشفيات والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع الصحة في اليمن.