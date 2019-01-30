شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعتبر أن مادورو لم يستجب لطلب الاتحاد الأوروبي إجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (باريس) اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم (الاربعاء) أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لم يستجب لطلب الاتحاد الأوروبي إجراء انتخابات مبكرة حين أبدى استعداده للدعوة إلى انتخابات تشريعية وليس رئاسية . وقال لودريان أمام النواب الفرنسيين "سنجتمع غدا (الخميس) في بوخارست، جميع وزراء خارجية (الاتحاد الأوروبي) لتحديد الموقف الذي سيتخذ في ضوء عدم استجابة الرئيس مادورو".



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