شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والصين توقعان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بينهما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن) وقعت حكومتا اليمن والصين اليوم (الأربعاء)، على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بينهما. وقعت حكومتا اليمن والصين اليوم (الأربعاء)، على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بينهما. وشملت الاتفاقية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، تقديم الصين منحة قيمتها 60 مليون يوان صيني لدعم تنفيذ مشاريع تنموية ومساعدات إنسانية في اليمن. وأكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، نجيب العوج، حرص حكومة بلاده على تعزيز آفاق العمل المستقبلية لدعم وتوطيد وتطوير العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات، خصوصاً في ما يتعلق بمشاريع البنية التحتية والنقل والطاقة والمساعدات الصينية لليمن، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.



كانت هذه تفاصيل خبر اليمن والصين توقعان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بينهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.