شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: أجهزة الاستخبارات الأمريكية «ساذجة» و«مخطئة» بشأن إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن) هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) أجهزة الاستخبارات الأمركية واصفا إياها بالـ«ساذجة» و«المخطئة» فيما يتعلق بالتهديد الذي قال إن إيران تمثله. هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) أجهزة الاستخبارات الأمركية واصفا إياها بالـ«ساذجة» و«المخطئة» فيما يتعلق بالتهديد الذي قال إن إيران تمثله. وكتب ترمب في تغريدة قاسية اللهجة، «ربما يجدر بأجهزة الاستخبارات أن تعود إلى المدرسة». وأضاف "يبدو أن موظفي الاستخبارات سلبيون وساذجون للغاية عندما يتعلق الأمر بأخطار إيران. إنهم مخطئون". ورغم شدة هذه الانتقادات إلا أنها ليست الأولى التي يوجهها ترامب لأجهزة الاستخبارات. وكتب ترامب سلسلة من التغريدات الأخرى التي أشاد فيها بنجاح سياساته في سوريا وكوريا الشمالية.



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