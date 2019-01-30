كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوتس": تدهور العلاقات بين واشنطن وتركيا بسبب موقف أنقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مدير المخابرات القومية الأمريكية، دان كوتس، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تستمر في التدهور بسبب موقف أنقرة.

ووفقا لكوتس، السبب في ذلك هو طموحات تركيا الإقليمية وعدم ثقتها في واشنطن، والتسلط المتزايد للقادة الأتراك. كل هذا يعزز أيضا استعداد أنقرة لتحدي أهداف الولايات المتحدة في المنطقة.