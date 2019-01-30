كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهنئ جوايدو في اتصال هاتفي لبدء مهام رئاسة فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هنأ رئيس البرلمان الفنزويلي خوان جوايدو خلال مكالمة هاتفية، لبدئه مهام رئاسة فنزويلا.
واتفق ترامب مع جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا عبر اتصال هاتفي على استمرار التواصل ودعم جهود الاستقرار في البلاد.
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