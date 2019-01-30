كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السودان.. قوش يطلق سراح 186 محتجا بعد إجراء حوار معهم داخل المعتقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلق جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني، سراح 186 شاباً تم اعتقالهم في الاحتجاجات الأخيرة، بمبادرة من المدير العام للأمن السوداني الفريق أول صلاح قوش، وذلك عقب زيارته للمعتقلين ظهر اليوم بمقر اعتقالهم بسجن الهدي غربي مدينة أم درمان شمال غرب مركز العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال اللواء حسان في تصريحات صحفية بحسب صحيفة "آخر لحظة" إن مدير الأمن السوداني أجرى حواراً مع الشباب المعتقلين ظهر اليوم بمقر اعتقالهم، توصلوا من خلاله لتفاهمات حول الأسباب التي دعت الشباب للتظاهر، وأفضى الاجتماع لتكوين لجنة من الشباب المعتقلين لبحث القضايا التي دعت للتظاهر والسعي لحلها عبر النقاش والحوار.